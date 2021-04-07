Абрамович хочет, чтобы Лукаку вернулся в «Челси». Владелец клуба участвует в переговорах

Владелец «Челси» Роман Абрамович хочет видеть в клубе нападающего «Интера» .

По данным Eurosport, владелец лондонского клуба готов поддержать тренера , который привел команду к победе в Лиге чемпионов, летними трансферами. «Челси» серьезно потратится летом, так как хочет усилить защиту, центр поля и нападение.

Абрамович убежден, что Лукаку – идеальный нападающий, который усилит «Челси» и поможет команде бороться за победу в в следующем сезоне.

Как утверждается, уже ведет с форвардом переговоры по контракту. Однако осуществлению сделки может воспрепятствовать «Манчестер Сити», который также проявляет интерес к бельгийцу. Манчестерский клуб предлагает Лукаку более выгодные условия контракта, чем «Челси».

Новый тренер Симоне Индзаги не хочет терять Лукаку. Футболисту все нравится в Италии, но «Интер» испытывает финансовые проблемы. Это может вынудить владельцев клуба расстаться с форвардом. В таком случае Лукаку хотел бы вернуться в АПЛ.

Форвард выступал за «Челси» в период с 2011 по 2014 год и провел за клуб всего 15 матчей. Несмотря на это, Абрамович всегда любил этого футболиста. Хотя обычно владелец «Челси» не принимает участия в переговорах по возможным трансферам, в данном случае он вовлечен в сделку. Уже несколько недель Абрамович работает над возвращением Лукаку в Лондон.

Если Лукаку перейдет в «Челси», то, возможно, станет самым высокооплачиваемым игроком команды.

В минувшем сезоне 28-летний нападающий забил 24 мяча и сделал 11 результативных передач в 36 матчах Серии А. Его полную статистику можно изучить здесь.