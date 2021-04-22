Тренер «Фиорентины»: «Надеюсь, увидим Кокорина в оставшихся матчах. Но нельзя заставлять его делать то, чего он не хочет»

Главный тренер «Фиорентины» Беппе Якини высказался о состоянии здоровья российского нападающего флорентийцев .

«Кокорин недавно начал работать с командой. Он только-только восстановился от мышечной травмы. Психологически ему нужно работать на максимум, надеюсь, мы увидим его в оставшихся матчах на поле.

Парень доступен для игры, несмотря на две мышечные травмы. Он может нам пригодиться на финальном отрезке, но мы не должны заставлять его делать то, чего он не хочет», – сказал Якини.