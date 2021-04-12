Булыкин ушел из совета директоров «Локомотива»

Член совета директоров сообщил о своем уходе из клуба.

«Сегодня мой последний день работы в «Локомотиве». За три года получил нереальное количество знаний, особенно в сочетании с учебой в УЕФА на лучших курсах UEFAMIP, и убедился на практике, какие разные подходы в управлении клубом в Европе и России.

Приятно было приложить свои знания и опыт, курируя академию «Локомотива», а также участвовать в создании женской команды «Локомотив». Начали обращать больше внимания на ветеранов, как это делают в Европе! Остались еще хорошие идеи, может, они и воплотятся, что мне очень хочется.

А сейчас хотелось бы сказать спасибо: Семину Ю.П., Геркусу И.Л., Штоффельсхаусу Е., Мещерякову А.А., Кикнадзе В.А., Леонченко В.В., Плутнику А.А. и пожелать удачи и успехов родному клубу.

«Локо» навсегда останется в моем сердце! 🚂⚽️ Жизнь не останавливается, а меня скоро ждут новые вызовы ✌🏻😎», – написал бывший форвард железнодорожников в инстаграме.