«Футбол – это религия, его нельзя сравнивать с НБА, НХЛ». Президент УАФ о Суперлиге

Президент УАФ Андрей Павелко рассказал, как воспринимался вопрос с Суперлигой внутри УЕФА.

«Когда Чеферин узнал о создании Суперлиги, он чувствовал в себе полную уверенность, и мы все были в нем уверены. У нас очень сильная команда.

Действительно, было неприятно из-за обмана, когда вечером говорят, что это все неправда и фейк, а утром просто обрывается связь [с Аньелли]. Неприятно чисто по-человечески.

В УЕФА не было никаких моментов размышлений или боязни. Была четкая уверенность, что это не срастется в какую-то историю, потому что под этим не было никакого фундамента и единой системы для всей Европы.

Футбол – это религия, и нельзя сравнивать его с хоккеем, НБА, НХЛ.

План участников Суперлиги был в том, чтобы успеть объявить об этом проекте до того, как мы проголосуем за новый формат еврокубков. Новый формат меняет полностью философию. Он долго согласовывался со всеми лигами, клубами, вносились изменения, вынашивался революционный подход к проведению еврокубков. Конечно же эти клубы понимали, что после принятия таких революционных решений потом стартовать с новой идеей будет не совсем интересно.

Я показывал Александру Чеферину выступления (по поводу Суперлиги – прим.) и говорил мнение УАФ. Вся Европа выступила единой семьей и показала, что не допустит никакого раскола и каких-то отдельных турниров.

Клубы-раскольники почувствовали, как они пошли против всей футбольной семьи, и стали сами сомневаться в своих целях. Мы видели сообщения от разных клубов, которые говорили, что они сомневаются и не совсем хотели новый турнир.

У английских клубов не было единого мнения в этой всей истории. Как я понимаю, все это происходило в ночь перед исполкомом УЕФА и без определенного фундамента, где все клубы просто устно подтвердили свой интерес в создании Суперлиги.

Затем, когда они поняли, что это все идет вразрез с календарем УЕФА, начали искать оправдания и выходить из проекта. Англия показала единую позицию как власти, так и болельщиков, и английские клубы быстро поняли, что нужно выходить из Суперлиги.

Я уверен, что Суперлиге точно конец. Насколько я знаю, финансовый партнер JP Morgan объявил о том, что это было ошибочное решение.

Почти все клубы это объявили, просто для некоторых представителей это очень большое поражение. Для них будет очень сложно принять решение, как жить дальше и как вернуться в большую европейскую семью с учетом имиджевых и персональных потерь.

Уверен, что клубы вернутся в единую систему и все будет как прежде», – цитирует Павелко украинская Tribuna.com со ссылкой на «Великий футбол».

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