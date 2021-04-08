Погба о словах Жозе про Сульшера: «Он проиграл матч и хотел говорить не об игре, а о чьем-то папе. Очень по-моуриньевски»

Полузащитник прокомментировал высказывания тренера после поражения в (1:3).

После игры тренер «МЮ» Оле-Гуннар Сульшер высказался по поводу того, что хавбек «шпор» Сон Хын Мин долго лежал на газоне после фола полузащитника «МЮ» Скотта Мактомини, отметив, что оставил бы сына без ужина за такое поведение.

Моуринью в ответ заявил: «Сонни очень повезло, что его отец как человек лучше Оле».

«Я не знаю, что произошло. Уверен, Моуринью сказал что-то, что заставило людей обсуждать случившееся, он делает так.

Мы добились нужного результата. Оле знает это, мы наслаждались моментом. Мы знаем Моуринью, знаем, что ему нравится. Нам не нужна словесная война, мы смотрим на себя.

Мы выиграли матч, Моуринью проиграл и не хотел говорить об игре. Он хотел говорить о чьем-то папе, так он поступает. Все знают его, это очень по-моуриньевски», – сказал Погба.

«Сонни повезло, что его отец лучше Оле». Моуринью и Сульшер зарубились из-за падения Сона