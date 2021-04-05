Кокорин точно не сыграет с «Аталантой» и, вероятно, пропустит матч против «Сассуоло»

Стало известно, какие матчи рискует пропустить форвард «Фиорентины» .

У 30-летнего россиянина травма прямой мышцы бедра, сообщает «Спорт-Экспресс».

Кокорин, по данным источника, точно не примет участия в матче 30-го тура чемпионата Италии против «Аталанты» (11 апреля), а также с высокой долей вероятности пропустит игру 31-го тура против (17 апреля).

В конце прошлого месяца Кокорин вернулся во Флоренцию из Рима, где проходил курс лечения травмы, которая обострилась 3 марта в ходе игры 25-го тура серии А с «Ромой» (1:2).