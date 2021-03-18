Агент Хвичи проведет переговоры с «Ювентусом» и «Миланом». «Наполи» хавбек тоже интересен (Нобель Арустамян)

Комментатор Нобель Арустамян рассказал об интересе к хавбеку «Рубина» Хвиче Кварацхелии со стороны итальянских клубов.

«Два гола Хвичи за сборную Грузии в течение десять дней – в ворота Испании и Греции – это как минимум плюс пять миллионов евро к его трансферной стоимости. Те же два мяча Кварацхелия забил и за «Рубин» в 2021-м, но это точно не всем бросилось в глаза в Европе.

Европейские команды уже начинают переговоры с Хвичей и его представителями. Насколько мне известно, агент Мамука Джугели на днях вылетает в Италию, где проведет переговоры с представителями и . Стороны обсудят возможный трансфер Кварацхелии. Также конкретный интерес к грузину проявляет .

Как говорят, большое промо Хвиче в Италии делает Каха Каладзе. Легенду «Милана» активно спрашивают о потенциале Хвичи, а он дает лучшие рекомендации. Каладзе обсуждал Кварцхелию не только с агентами, но и с техническим директором «Милана», а когда-то своим напарником по обороне – . Тот даже отправил своего представителя в Тбилиси на матч Грузия – Испания», – написал Арустамян.

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