Президент Ла Лиги: «Месси – лучший игрок в истории. Бренд «Барсы» становится его личным и будет долго служить ему»

Президент Ла Лиги Хавьер Тебас высказался о возможном уходе нападающего из «Барселоны».

«Я хочу, чтобы Месси остался. Здесь нельзя быть более или менее оптимистичным.

Я считаю, что это лучший игрок в истории. Если он думает о своих последних годах в футболе, то должен подумать и о бренде «Барселоны». Он уже становится личным и перейдет с Месси в жизнь после футбола.

Если он начал карьеру в «Барсе», то должен и продолжать ее там, чтобы сохранять целостность этого бренда.

Если бы я был советником Месси, то предложил бы сделать все возможное, чтобы остаться в «Барсе», потому что этот бренд будет служить ему в будущем. Если он проведет три или четыре года в клубе вроде «Сити» или «ПСЖ», то все будет выглядеть уже не так.

У него есть еще несколько лет игры в футболе, но бренд будет служить ему гораздо дольше», – сказал Тебас.

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