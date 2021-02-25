Ройс о фоле на Джане перед победным голом «Баварии»: «Если бы это был фол на их игроке, его бы зафиксировали»

Полузащитник дортмундской «Боруссии» выразил недовольство судьей, засчитавшим победный гол «Баварии» в матче 24-го тура Бундеслиги (2:4).

Арбитр Марко Фриц не посчитал, что игрок «Баварии» сфолил на перед голом Леона Горетцки на 88-й минуте.

«Скажу вам со всей откровенностью: если бы это был фол на игроке «Баварии», его бы зафиксировали. Так оно и есть», – сказал Ройс в эфире Sky Germany.

«Боруссия» удивила схемой – Холанд выжал максимум из стартового отрезка. Но дальше 80 минут тотально доминировала «Бавария»

Разборка Левандовского и Холанда: норвежец оформил дубль к 9-й минуте, поляк ответил хет-триком и принес «Баварии» победу