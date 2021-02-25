Ройс о фоле на Джане перед победным голом «Баварии»: «Если бы это был фол на их игроке, его бы зафиксировали»

Теги Бавария Боруссия Дортмунд бундеслига Германия судьи Марко Ройс Марко Фриц Эмре Джан Леон Горетцка Футбол

Полузащитник дортмундской «Боруссии» Марко Ройс выразил недовольство судьей, засчитавшим победный гол «Баварии» в матче 24-го тура Бундеслиги (2:4).

Арбитр Марко Фриц не посчитал, что игрок «Баварии» сфолил на Эмре Джане перед голом Леона Горетцки на 88-й минуте.

«Скажу вам со всей откровенностью: если бы это был фол на игроке «Баварии», его бы зафиксировали. Так оно и есть», – сказал Ройс в эфире Sky Germany.

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