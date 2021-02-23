Юрий Семин: «У меня ноль внимания к тому, что говорит Широков. Совершенно не интересен этот человек»

Бывший тренер «Локомотива» Юрий Семин прокомментировал высказывания экс-игрока сборной России Романа Широкова.
Широков, говоря о Семине, заявил: «А что он дал «Локомотиву»? «Локомотив» при нем как-то вперед шагнул? Конечно, нет. Титулы взяли только из-за того, что слабые конкуренты были».
«У меня ноль внимания к тому, что говорит Широков. Не хочу ему никак отвечать, зачем мне это? Мне совершенно не интересен этот человек и его мнение, вот и все.
Его слова я не читал и читать не буду даже. Неважно, что и почему он говорит», – сказал Семин.