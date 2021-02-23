Мешков назначен на матч «Спартак» – «Краснодар», Карасев – на «Рубин» – «Зенит»

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РФС назначил арбитров на матчи 21-го тура РПЛ.

ЦСКА«Ахмат»: судья – Иван Сиденков; ассистенты судьи – Роман Милюченко, Дмитрий Жвакин; резервный судья – Антон Фролов; ВАР – Павел Шадыханов; АВАР – Арам Петросян; инспектор – Гаряфий Жафяров.

«Ротор» – «Химки»: судья – Сергей Иванов; ассистенты судьи – Роман Усачев, Дмитрий Березнев; резервный судья – Артем Чистяков; ВАР – Алексей Матюнин; АВАР – Илья Елеференко; инспектор – Сергей Лапочкин.

«Ростов» – «Сочи»: судья – Василий Казарцев; ассистенты судьи – Андрей Веретешкин, Наиль Сейфетдинов; резервный судья – Константин Аверьянов; ВАР – Владислав Безбородов; АВАР – Андрей Болотенков; инспектор – Сергей Мартынов.

«Урал» – «Уфа»: судья – Сергей Лапочкин; ассистенты судьи – Александр Кудрявцев, Андрей Гурбанов; резервный судья – Ян Бобровский; ВАР – Михаил Вилков; АВАР – Игорь Демешко; инспектор – Фейзудин Эрзиманов.

«Динамо» – «Тамбов»: судья – Евгений Кукуляк; ассистенты судьи – Валентин Мурашов, Максим Ковалев; резервный судья – Андрей Фисенко; ВАР – Николай Волошин; АВАР – Николай Богач; инспектор – Алексей Тюмин.

«Спартак» – «Краснодар»: судья – Виталий Мешков; ассистенты судьи – Дмитрий Мосякин, Владимир Миневич; резервный судья – Игорь Низовцев; ВАР – Артем Любимов; АВАР – Антон Аверьянов; инспектор – Николай Левников.

«Арсенал» – «Локомотив»: судья – Кирилл Левников; ассистенты судьи – Алексей Ширяев, Денис Березнов; резервный судья – Сергей Цыганок; ВАР – Анатолий Жабченко; АВАР – Алексей Воронцов; инспектор – Александр Гвардис.

«Рубин» – «Зенит»: судья – Сергей Карасев; ассистенты судьи – Максим Гаврилин, Адлан Хатуев; резервный судья – Антон Анопа; ВАР – Игорь Панин; АВАР – Алексей Лунев; инспектор – Вячеслав Харламов.

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