Тедеско о 0:2 с «Динамо»: «После удаления Мозеса матч был решен, но «Спартак» не терял голову»

Главный тренер подвел итоги матча 1/8 финала Бетсити Кубка России с «Динамо» Москва (0:2).

«Хорошо начали первый тайм, контролировали игру, были моменты. Нам сумели забить с пенальти. Это непросто, когда у тебя молодая команда.

Второй тайм начали хорошо, имели моменты, но пропустили со стандарта. Потом удаление Мозеса, после чего матч был решен.

Мы продолжили играть после пенальти. Только теряли много мячей. Но мы не теряли голову, сохраняли структуру, имели голевые моменты», – сказал Тедеско.

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