«МЮ» готов платить Коману 260 тысяч фунтов в неделю. Хавбек хочет остаться в «Баварии»

«Манчестер Юнайтед» интересуется полузащитником «Баварии» , но футболист не хочет покидать немецкий клуб этим летом.

Француз не намерен переходить в другой клуб в летнее трансферное окно, однако считает, что следующей его командой станет топ-клуб из . Сейчас футболист сконцентрирован только на «Баварии».

При этом готовит для Комана контракт с зарплатой в размере 260 тысяч фунтов в неделю, что почти в два раза больше той суммы, что игрок сейчас получает в «Баварии», пишет Sky Sports со ссылкой на Bild.

Руководство мюнхенского клуба обеспокоено такими намерениями «Юнайтед». На этой неделе между «Баварией» и представителями игрока не было перегоров о переподписании действующего контракта, срок которого истекает через 2,5 года.

Ранее также появлялась информация об интересе к 24-летнему хавбеку со стороны «Манчестер Сити».

В этом сезоне футболист провел 17 матчей в Бундеслиге, забил 3 мяча и сделал 9 голевых передач. Его полную статистику можно изучить здесь.