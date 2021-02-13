«МЮ» готов платить Коману 260 тысяч фунтов в неделю. Хавбек хочет остаться в «Баварии»

Теги Бавария Манчестер Юнайтед премьер-лига Англия бундеслига Германия возможные трансферы Кингсли Коман деньги Футбол

«Манчестер Юнайтед» интересуется полузащитником «Баварии» Кингсли Команом, но футболист не хочет покидать немецкий клуб этим летом.

Француз не намерен переходить в другой клуб в летнее трансферное окно, однако считает, что следующей его командой станет топ-клуб из АПЛ. Сейчас футболист сконцентрирован только на «Баварии».

При этом «Манчестер Юнайтед» готовит для Комана контракт с зарплатой в размере 260 тысяч фунтов в неделю, что почти в два раза больше той суммы, что игрок сейчас получает в «Баварии», пишет Sky Sports со ссылкой на Bild.

Руководство мюнхенского клуба обеспокоено такими намерениями «Юнайтед». На этой неделе между «Баварией» и представителями игрока не было перегоров о переподписании действующего контракта, срок которого истекает через 2,5 года.

Ранее также появлялась информация об интересе к 24-летнему хавбеку со стороны «Манчестер Сити».

В этом сезоне футболист провел 17 матчей в Бундеслиге, забил 3 мяча и сделал 9 голевых передач. Его полную статистику можно изучить здесь.

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