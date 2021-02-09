«Ливерпуль» выпал из топ-5 АПЛ. Его обошли «Челси» и «Вест Хэм», еще у двух клубов больше очков по потерянным

Теги Челси Ливерпуль Вест Хэм Эвертон Астон Вилла премьер-лига Англия Футбол

«Челси» обыграл «Ньюкасл» (2:0) в матче 24-го тура АПЛ.

Благодаря этой победе лондонский клуб набрал 42 очка и вышел на четвертое место в турнирной таблице. Более того, ранее «Вест Хэм» разгромил «Шеффилд Юнайтед» и также набрал 42 очка, но у него немного хуже разница забитых и пропущенных мячей.

Таким образом, действующий чемпион Англии «Ливерпуль» опустился на шестое место с 40 набранными очками. Также мерсисайдцев по потерянным очкам обходят «Эвертон» и «Астон Вилла», которые провели на 2 матча меньше, но отстают на 3 и 4 балла соответственно.

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