Журналист Геннадий Орлов высказался об идее сокращения РПЛ до 12 команд.

– Нашему чемпионату действительно нужна реформа. Но 12 команд – это большая глупость. Для чего построили отличные, комфортные, новые стадионы? Они будут простаивать? Да и не надо ничего нового выдумывать. Все уже давно известно. За океаном.

– Что вы имеете в виду?

– Плей-офф. На первом этапе играют все 16 команд. А на втором – восемь лучших борются за медали. Это же интересно! Там ведь появляется непредсказуемость. Каждый по идее может выбить каждого. Интрига!

У нас в волейболе одна из сильнейших лиг в мире. И там действует принцип игры на выбывание. Тут вам и коммерческий успех. Помните переходный чемпионат? В третьем круге как все рубились – глаз не оторвать! Хорошо, что пошла дискуссия. А 12 команд... Ну, сыграет «Зенит» четыре раза со «Спартаком». И сразу повысится мастерство футболистов?

– Нет?

– А как оно повысится, если нет системы подготовки, не внедряется научный подход? Прежде всего, надо инвестировать в воспитание молодых футболистов, своих кадров. Мне еще непонятно, почему ФНЛ и ПФЛ должны проводиться по системе Премьер-лиги? Почему они не играют летом? Это же дикость какая-то! «Зенит-2» начинает свои матчи в апреле. А что люди делают четыре месяца?!

– Надо возвращаться к прежней системе – «весна-осень»?

– Пусть РПЛ играет в рамках европейского календаря. А ФНЛ и по системе «весна-осень». Почему бы и нет? Ребята, все это надо просчитать, продумать.

Самое печальное, что никто не обращает внимания на науку. Мы же были пионерами в этом деле. Лобановский, Морозов, Зонин. Какое наследие! У них уже были комплексные бригады при командах. Есть же Гаджиев. Почему травмы пошли косяком? Где научное обоснование? Надо, наконец, собрать научный совет, – заявил Орлов.

РПЛ планируют сократить до 12 команд и ввести РПЛ-2. Есть два варианта – с плей-офф и лигой элитных клубов