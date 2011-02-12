Сергей Егоров о контракте «Тинькофф Банка» и РПЛ: «350 млн рублей в год, вступает в силу с весны»

Журналист Сергей Егоров поделился новыми подробностями возможного соглашения о сотрудничестве между «Тинькофф Банком» и РПЛ.

«Важные нюансы по теме контракта «Тинькофф Банка» с РПЛ.

По моей информации, сегодня менеджмент РПЛ провел консультации с клубами с просьбой о поддержке контракта с банком, который станет спонсором лиги. Консультации носят оперативный характер – общее собрание организовать сейчас непросто, идет завершающая стадия подготовки к сезону.

Клубы поддерживают новый контракт. Вот что важно:

– контракт будет подписан сроком на 2,5 года;

– контракт вступает в силу уже с весенней части текущего чемпионата;

– будет нашивка на форме с брендингом «Тинькофф-Чемпионат России по футболу»;

– мои источники говорят о финализации суммы контракта – 350 миллионов рублей в год. Таким образом, суммарная стоимость контракта – около миллиарда рублей», – написал Егоров в телеграм канале.

Первым о готовящемся соглашении между «Тинькофф Банком» и РПЛ сообщил Betting Insider.