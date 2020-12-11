Березуцкий тратит больше 1 млн рублей в месяц: «Коммуналка, обучение детей, питание, еще что-то. Я хожу, мне ничего не надо»

Тренер ЦСКА Василий Березуцкий, ранее игравший за клуб на позиции защитника, рассказал о своих ежемесячных тратах.

– Продолжаешь ездить с водителем?

– Сейчас нет. Ну, я думаю, это на время, буду потом опять с водителем.

– То есть это не связано с тем, что ты начал экономить?

– Нет. А надо?

– Не знаю. У тебя уровень дохода же, наверное, снизился по сравнению с игровой карьерой?

– Да, но я же не прогуливал деньги, не выкидывал их направо и налево. Я не покупал какие-то сумасшедшие вещи. Я мог поехать куда-то отдохнуть, мог потратить какие-то деньги, что-то купить дорогое. Но это всегда ограничивалось какими-то вещами, такими, например: 50% зарплаты я откладывал и оставлял. Поэтому я могу какое-то время жить, не думая о том, что я уволен или не уволен. Моя футбольная карьера позволяет мне спокойно прожить какое-то время без работы.

– Какое?

– Это зависит от того, как жить.

– Ну если не менять трат. 10, 15, 20, 25 лет?

– Слушай, ну у нас такие передряги каждый раз с долларом, с рублем.

– Ну ты же не в рублях хранишь.

– Я – нет.

– А чего тогда привязываешься к курсу?

– Да у нас и другие мероприятия бывали, по закрытию, еще чему-то. Отбору у населения. Мы же не можем этого, по большому счету, исключать.

– При нормальном варианте?

– Ну десятку точно. Может, больше.

– Из чего твой доход складывается сейчас, помимо зарплаты?

– Зарплата в ЦСКА, какие-то денежные проценты от бумаг. Ну вот, в принципе, и все.

– Сколько ты тратишь в месяц?

– Я, честно, боюсь ошибиться.

– Можешь сказать, до миллиона или больше.

– Я думаю, что больше миллиона рублей, сто процентов. Но я не трачу на себя практически. Мне ничего не надо. Вот я просто хожу: мне ничего не надо. Там есть машина, я на ней доехал, есть бензин. Остальное все – это коммуналка, обучение детей, питание, еще что-то, еще что-то, – рассказал Березуцкий.