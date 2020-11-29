Только «Зенит» из 1-й корзины ЛЧ вылетел из еврокубков, став последним в группе

набрал 1 очко в группе Лиги чемпионов с «Брюгге», «Лацио» и «Боруссией» Дортмунд и занял последнее место.

Из всех клубов, находившихся при жеребьевке группового раунда в первой корзине, только «Зенит» не продолжит участие в еврокубках.

«Бавария», «Севилья», «Ливерпуль», «Ювентус», «ПСЖ», «Порту» и «Реал», остальные команды из первой корзины, в следующем году сыграют в плей-офф Лиги чемпионов.

Из российских клубов в еврокубках остался лишь , который будет выступать в плей-офф Лиги Европы.

«Зенит» забил меньше всех, а пропустил – больше всех среди клубов РПЛ в ЛЧ