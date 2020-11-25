Кавани забил 253 гола в топ-5 лиг Европы. Лишь у Месси и Роналду больше с дебюта уругвайца в Серии А

Форвард Эдинсон Кавани сделал дубль в матче 10-го тура Премьер-лиги с «Саутгемптоном» (3:2).

Уругваец забил 253 гола в топ-5 лиг Европы с момента своего дебюта в Серии А – 11 марта 2007 года.

За это время больше Кавани забили в топ-5 европейских чемпионатов только нападающий «Барселоны» (435 голов) и форвард (421).

Форвард «Милана» Златан Ибрагимович за этот период забил те же 253 мяча.

Ранее Кавани играл в «Палермо», «Наполи» и .