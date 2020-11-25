Кавани забил 253 гола в топ-5 лиг Европы. Лишь у Месси и Роналду больше с дебюта уругвайца в Серии А

Форвард «Манчестер Юнайтед» Эдинсон Кавани сделал дубль в матче 10-го тура Премьер-лиги с «Саутгемптоном» (3:2).
Уругваец забил 253 гола в топ-5 лиг Европы с момента своего дебюта в Серии А – 11 марта 2007 года.
За это время больше Кавани забили в топ-5 европейских чемпионатов только нападающий «Барселоны» Лионель Месси (435 голов) и форвард «Ювентуса» Криштиану Роналду (421).
Форвард «Милана» Златан Ибрагимович за этот период забил те же 253 мяча.
Ранее Кавани играл в «Палермо», «Наполи» и «ПСЖ».