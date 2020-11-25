Кокорин о «Зените»: «Не могу сказать, что мне плевать, но обыграть будет приятно»

Нападающий рассказал, как относится к .

– На «Зенит» тебе вообще плевать?

– Ну как плевать? В «Зените» остались ребята, с которыми я был в хороших отношениях, тренерский штаб весь, с которым я в хороших отношениях, и люди, которые за меня переживали.

Я не могу сказать, что мне плевать, но обыграть [«Зенит»], конечно, будет приятно, – сказал Кокорин в беседе с журналистом .

Кокорин ❤️ Counter-Strike. Катает по 12 матчей в сутки, однажды играл с 23 вечера и до 7 утра