«Динамо» Барнаул – Соболеву: «Желаем быть объективнее в выступлениях. Карьера скоротечна, а малая родина одна»

Барнаульское «Динамо» выступило с заявлением по поводу высказываний воспитанника спортивной школы клуба Александра Соболева, который сейчас играет за «Спартак».

23-летний футболист в недавнем интервью выразил недоумение, почему «Динамо» получило за его переход в «Спартак» «условно, 20 миллионов рублей», так как, по его словам, соревнования, бутсы, мячи, аренду зала оплачивали его родители.

«Воспитанник барнаульской спортивной школы «Динамо» Александр Соболев вызван в национальную сборную России для участия в матчах и в свете последних скандалов имеет большие шансы закрепиться в составе команды.

Видимо, это обстоятельство, а также большое внимание со стороны СМИ и болельщиков, не позволяет Александру объективно оценивать ситуацию со спортом в нашем небогатом нефтью и алмазами Алтайском крае, и он забыл про реальную футбольную жизнь в Барнауле, сравнивая возможности академии московского и барнаульской школы «Динамо».

В 2020 году бюджет спортивной школы «Динамо» составляет около 13 млн рублей, из которых порядка 75% идет на заработную плату тренерскому и административному составу, в том числе и тренеру Александру Николаевичу Горбунову, который вел Соболева с малых лет.

Игровая форма и инвентарь для проведения тренировочных занятий приобретается в основном за счет партнеров «Динамо» и родителей. Кроме того, посильную помощь оказывают все динамовские воспитанники, которым удалось пробиться в высшие эшелоны российского футбола.

Аренду залов – а в 2020 году это около 2 млн рублей – участие динамовских воспитанников в краевых и городских первенствах, а также выезды на обязательные всероссийские соревнования оплачивает спортивная школа «Динамо» и профессиональный футбольный клуб «Динамо-Барнаул», который еще несет расходы на содержание спортивной базы, где занимаются молодые спортсмены. Участие в иных турнирах – это решение родителей и тренера, которые сопоставляют необходимость участия и финансовые затраты.

Все компенсационные выплаты четко обозначены в регламенте по статусу и переходам игроков, который подготовлен РФС. Согласно действующему регламенту, первый профессиональный контракт молодой футболист заключает на три года и, на практике, на сумму минимального размера оплаты труда, так как любой профессиональный клуб не готов платить сразу «миллион рублей» в месяц перспективному игроку, из которого неизвестно что получится.

После подписания первого профессионального контракта за время обучения молодого футболиста спортивной школе причитается единовременная выплата, которая рассчитывается по определенной формуле и обычно составляет около 250 тысяч рублей.

Компенсационные выплаты за переход футболиста из клуба в клуб также прописаны в регламенте . В настоящий момент «Динамо-Барнаул» может рассчитывать только на 1,8 млн рублей от московского «Спартака» за переход Александра Соболева. Хотя очень хотелось бы получить 20 млн рублей в качестве компенсации.

Деньги необходимы спортивной школе, здание которой разваливается на глазах – в аварийном состоянии находится спортивный зал, раздевалки спортсменов и третий этаж здания. Срочно требуется новый автобус.

Еще много чего нужно сделать для поддержания нормального функционирования спортивной школы «Динамо», из стен которой вышел не только Александр Соболев, но и , и много других профессиональных футболистов

Футбольный клуб «Динамо-Барнаул» желает сосредоточиться на выступлении в национальной сборной и московском «Спартаке» и быть объективнее в публичных выступлениях.

Карьера профессионального спортсмена скоротечна, а малая родина у каждого одна», – говорится в заявлении .