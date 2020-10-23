«На каждого Тедеско найдется наш Григорий Иванов». Погребняк о поведении тренера «Спартака»

Теги Спартак Павел Погребняк премьер-лига Россия Урал Григорий Иванов Доменико Тедеско Футбол

Форвард «Урала» Павел Погребняк поделился мнением о матче 14-го тура РПЛ со «Спартаком» (2:2).

– Многие эксперты говорят, что на «Спартак» настраиваются по-особенному. Можешь ли ты с этим согласиться и чувствовалась ли дополнительная мотивация у партнеров по команде?

– К «Спартаку» у наших команд особое отношение. И в плане настроя, и в плане отношения к делу. Естественно, это все подогревается.

Мы хотели взять три очка в матче со «Спартаком». И не важно, что нас разделяет 10 пунктов. Тем более все знают, что «Урал» умеет играть против топовых команд.

– Как тебе манера поведения Тедеско?

– На каждого Тедеско найдется наш Григорий Иванов, – сказал Погребняк.

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