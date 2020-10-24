Sports.ru – победитель премии «Матч ТВ» в номинации «Самый популярный спортивный сайт»

Сайт Sports.ru стал победителем премии в номинации «Самый популярный спортивный сайт».

В голосовании также принимали участие сайты «Чемпионат», «Спорт-Экспресс», «Матч ТВ» и Sportbox.ru.

Sports.ru победил по результатам выбора звездного жюри, голосования зрителей и болельщиков, которое проводилось на специальном сайте и на официальных страницах телеканала в соцсетях.

«Я голосовал за Sports.ru, это острый сайт. Мне как человеку, далекому от спорта, это интересно, а это самое главное.

Спорт – это и политика, и религия, и развлечения, и все, что может быть», – сказал Баста, комментируя результаты голосования.

На сайте голосования свои голоса за Sports.ru отдали 36,28% опрошенных. В голосовании участвовали 16 996 человек.