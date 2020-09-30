Степашин о Шварце: «Те, кто приходят работать и играть в «Динамо», скоро станут русскими»

Член совета директоров «Динамо» высказался о новом главном тренере команды .

– «Динамо» определилось с главным тренером. Им стал немец Сандро Шварц, который тренировал «Майнц». На немцев сейчас мода? В «Спартаке» тоже немецкий специалист – Доменико Тедеско.

– Во-первых, Сандро играл еще за команду «Майнц», так что он не только тренер, но и хороший футболист. А дело не в немцах. Мы хотим играть в атакующий футбол. Я думаю, что это хороший вариант.

– Шварц начинал свою карьеру в «Майнце» вместе с Юргеном Клоппом. Говорят, они даже как-то подрались, а потом подружились. И до сих пор поддерживают отношении.

– Подраться любому человеку в молодом возрасте нужно. Я знаю, что они уважают друг друга. Я читал интервью Клоппа о Сандро. Так что я думаю, что это просто спортивные эпизоды, что называется.

– Шварц работал в «Майнце» и тогда, когда там был главным тренером Томас Тухель, который сейчас тренирует «ПСЖ». Подойдет ли «Динамо» немецкая школа? Говорят, у них все комбинации рассчитаны на компьютере. А «Динамо» – это сила в движении, а не педантизм.

– Ну, здрасьте, я ваша тетя. Логика Сандро, кстати, как и Желько Бувача, это как раз идти вперед. Играть впереди, поджимать на чужом поле.

«Динамо» – это движение. Так что здесь все складывается. А дело не в немцах. Немцы, американцы, африканцы – какая разница?

Футбол – это игра, где люди чувствуют и понимают друг друга. И я думаю, что те, кто приходит сегодня к нам играть и работать в «Динамо», они скоро будут русскими, – сказал Степашин.

Новый тренер «Динамо» – тоже друг Клоппа. В молодости схлопотал от Юргена в лицо, теперь берет с него пример и получает похвалу