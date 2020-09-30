Шварц обратился к болельщикам «Динамо»: «Убежден, вместе мы добьемся успеха. Давайте творить историю»

Новый главный тренер «Динамо» Сандро Шварц обратился к болельщикам бело-голубых.
«Здравствуйте! Меня зовут Сандро Шварц. Приветствую всех болельщиков «Динамо».
С нетерпением жду этого вызова! Москва – большой город с прекрасными возможностями. Горжусь, что скоро буду здесь.
«Динамо» – фантастический клуб с большим именем в российском футболе. Я убежден, что вместе мы добьемся успеха. Давайте начнем творить историю с молодой и потрясающей командой «Динамо»!» – сказал немец, начав на русском языке и продолжив на английском.
После 10 туров «Динамо» занимает в таблице РПЛ 6-е место.
Новый тренер «Динамо» – тоже друг Клоппа. В молодости схлопотал от Юргена в лицо, теперь берет с него пример и получает похвалу
🔥Сандро Шварц передает привет всем динамовцам!— ФК «Динамо» Москва (@fcdynamo) October 15, 2020
И да, он уже подучил русский 😉
С нетерпением ждем тренера в Москве 😎 pic.twitter.com/X69Mv3TjuB