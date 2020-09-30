Шварц обратился к болельщикам «Динамо»: «Убежден, вместе мы добьемся успеха. Давайте творить историю»

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Новый главный тренер «Динамо» Сандро Шварц обратился к болельщикам бело-голубых.

«Здравствуйте! Меня зовут Сандро Шварц. Приветствую всех болельщиков «Динамо».

С нетерпением жду этого вызова! Москва – большой город с прекрасными возможностями. Горжусь, что скоро буду здесь.

«Динамо» – фантастический клуб с большим именем в российском футболе. Я убежден, что вместе мы добьемся успеха. Давайте начнем творить историю с молодой и потрясающей командой «Динамо»!» – сказал немец, начав на русском языке и продолжив на английском.

После 10 туров «Динамо» занимает в таблице РПЛ 6-е место.

Новый тренер «Динамо» – тоже друг Клоппа. В молодости схлопотал от Юргена в лицо, теперь берет с него пример и получает похвалу

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