Шварц обратился к болельщикам «Динамо»: «Убежден, вместе мы добьемся успеха. Давайте творить историю»

Новый главный тренер «Динамо» обратился к болельщикам бело-голубых.

«Здравствуйте! Меня зовут Сандро Шварц. Приветствую всех болельщиков «Динамо».

С нетерпением жду этого вызова! Москва – большой город с прекрасными возможностями. Горжусь, что скоро буду здесь.

«Динамо» – фантастический клуб с большим именем в российском футболе. Я убежден, что вместе мы добьемся успеха. Давайте начнем творить историю с молодой и потрясающей командой «Динамо»!» – сказал немец, начав на русском языке и продолжив на английском.

После 10 туров занимает в таблице 6-е место.

Новый тренер «Динамо» – тоже друг Клоппа. В молодости схлопотал от Юргена в лицо, теперь берет с него пример и получает похвалу