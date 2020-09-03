У Хвичи 87 успешных обводок в 10 турах – лучший показатель в сезоне РПЛ

Теги Рубин премьер-лига Россия Хвича Кварацхелия Футбол

Полузащитник «Рубина» Хвича Кварацхелия 168 раз шел в обводку против соперников в текущем чемпионате России.

87 из этих попыток 19-летнего грузина были успешными – это лучший показатель после 10 туров.

В среднем игроки «Рубина» проводят 41 обводку за матч, в 17 из них участвует Кварацхелия.

В 10 играх сезона РПЛ на счету Хвичи 2 гола и одна результативная передача. Подробнее статистику хавбека можно найти здесь.

«Хвича один обводит больше, чем половина команд РПЛ вместе взятых». Тренер-аналитик Мананников о хавбеке «Рубина»

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