Каниджа о Месси: «Лео теряется и страдает, когда его команда не лучшая на поле»

Бывший нападающий сборной Аргентины Клаудио Каниджа поделился мыслями о форварде «Барселоны» .

«Возможно, Месси не хватает лидерских качеств. Когда его команда не лучше соперника, он теряется.

Месси берет на себя ответственность, и понятно, что у него есть характер. Не знаю, что у него произошло в «Барсе», но я всегда говорил, что он страдает, когда видит, что его команда не лучшая на поле. Это тяжело для него.

Когда Месси выходит на поле и видит, что его команда не превосходит соперника, что победить не так легко, он не чувствует себя хорошо. В сложной обстановке он испытывает трудности», – рассказал Каниджа на YouTube-канале «Canal26».