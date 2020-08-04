«Спартак» – лидер РПЛ, Гвардиола приехал к Месси, «Арсенал» взял Суперкубок Англии, Загитова зачислена в РАНХиГС и другие новости утра

1. «Спартак» – первый. Да, «Зенит» и «Сочи» еще не провели свои матчи, но почти сутки красно-белые точно будут лидировать в таблице. Победу над «Арсеналом» принес гол Жиго (его наконец засчитали), серия без поражений продлена уже на семь матчей. В клубе реально задумываются о борьбе за чемпионство.

Тула после игры возмущалась судейством – больше тайма пришлось играть в меньшинстве из-за удаления Лесового, которое у некоторых вызвало вопросы. С чемпионата «Арсенал» не снимается, но арбитра Матюнина хотят проверить на детекторе.

2. Даже матч аутсайдеров «Химки» – «Ротор» не обошелся без спорных решений судей. В голевой атаке волгоградцев сразу два футболиста сыграли рукой – арбитр посмотрел повтор и не увидел нарушения. Экс-судья Федотов уверен, что гол засчитывать было нельзя.

3. Месси и Гвардиола очень хотят воссоединиться – Пеп прибыл в Барселону, чтобы встретиться с игроком. Но руководство «Барсы» мирным путем отпускать своего капитана не собирается, хотя еще полтора месяца назад было в курсе его желания уйти. Месси сообщил клубу, что не явится на медосмотр перед началом тренировок, ему в ответ напомнили о контрактных обязательствах.

4. «Арсенал» выиграл Суперкубок Англии, одержав победу над «Ливерпулем» в серии пенальти. У Артеты второй титул меньше чем за год работы, а Бельерин собрался покупать новый шкаф для трофеев.

5. В Кубке Стэнли «Тампа» вышла вперед в серии с «Бостоном» – 3-1. Кучеров набрал два очка, отличную игру провел и Василевский.

26 сэйвов Варламова помогли «Айлендерс» выйти вперед (2-1) в серии с «Филадельфией».

6. Новак Джокович одержал победу в финале «Мастерса» в Нью-Йорке и стал первым теннисистом, выигравшим все «Мастерсы» дважды.

7. Тренер Федора Емельяненко Владимир Воронов умер от коронавируса. Последнюю неделю он провел в реанимации.

8. НБА. 25-й трипл-дабл Леброна в плей-офф за карьеру помог «Лейкерс» одолеть «Портленд» и завершить серию со счетом 4-1, «Милуоки» с таким же счетом прошел «Орландо» и другие результаты.

9. Алина Загитова зачислена в РАНХиГС на факультет журналистики. Она 113-я в списке из 115 поступивших.

10. Норвежец Александр Кристофф выиграл первый этап «Тур де Франс».

11. Обамеянг, Мбаппе и многие другие звезды спорта почтили память скончавшегося актера Чедвика Боузмэна, известного по роли Черной пантеры.

12. 7-летняя дочь Романа Ротенберга забила два гола в благотворительном матче СКА «Спасибо врачам».

13. Форвард ЦСКА Илья Шкурин отказался приезжать в Беларусь, пока у власти остается Александр Лукашенко.

14. Удаление Барриоса признано ошибочным, но он не сыграет с «Локо» – таков регламент.

15. К Еськову нет вопросов по матчу «Спартак» – «Сочи». Расследование связано вообще с другой игрой.

16. Хэмилтон выиграл квалификацию Гран-при Бельгии, Квят — 11-й.

17. UFC Fight Night 175. Ракич победил Смита, Лоулер проиграл Магни и другие результаты.

Цитаты дня

Роман Ротенберг: «СКА – донор сборной России. Подготовка игроков для нее – одна из самых важных задач»

Защитник «Арсенала» Хлусевич: «Когда судьи поддерживают «Спартак» так сильно, неприятно играть»

Меган Рапино: «Всех белых игроков должен возмущать каждый случай расизма»

Александр Жуков: «Когда Загитова закончит с фигурным катанием, думаю, в гольфе она сможет зарекомендовать себя»