Моссаковский об удалении Лесового: «Почему за оскорбления одному дают 2-ю желтую, а другие играют дальше?»

Комментатор Михаил Моссаковский высказался об эпизоде с удалением хавбека «Арсенала» Даниила Лесового за споры с судьей в матче 6-го тура РПЛ против (1:2).

«Работая на бровке, часто слышу, как игроки кроют ###### судей. Чаще всего – без последствий.

Считаю, что открытые оскорбления должны караться. Но почему один за это получает вторую желтую, а другие спокойно бегут играть дальше?» – написал Моссаковский.

Главным арбитром встречи работал .

Арбитр удалил Лесового в матче со «Спартаком». Хавбек «Арсенала» получил 2-ю желтую за споры с судьей