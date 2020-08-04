Моссаковский об удалении Лесового: «Почему за оскорбления одному дают 2-ю желтую, а другие играют дальше?»

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Комментатор Михаил Моссаковский высказался об эпизоде с удалением хавбека «Арсенала» Даниила Лесового за споры с судьей в матче 6-го тура РПЛ против «Спартака» (1:2).

«Работая на бровке, часто слышу, как игроки кроют ###### судей. Чаще всего – без последствий.

Считаю, что открытые оскорбления должны караться. Но почему один за это получает вторую желтую, а другие спокойно бегут играть дальше?» – написал Моссаковский.

Главным арбитром встречи работал Алексей Матюнин.

Арбитр удалил Лесового в матче со «Спартаком». Хавбек «Арсенала» получил 2-ю желтую за споры с судьей

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