«Спартак» не уступает 7 матчей подряд. Это самая длинная серия при Тедеско

«Спартак» дома победил (2:1) в матче шестого тура .

Это седьмой подряд матч москвичей без поражений. В нынешнем сезоне они сыграли вничью с «Сочи» (2:2) и «Уфой» (1:1), а также обыграли «Ахмат» (2:0), «Локомотив» (2:1) и «Ротор» (1:0). В последнем матче прошлого чемпионата победил «Рубин» (2:1).

Это самая длинная серия без поражений за время работы с клубом главного тренера – с октября 2019 года.

В следующем туре красно-белые на выезде сыграют с ЦСКА.

«Спартак» возглавил таблицу РПЛ, обыграв «Арсенал» (2:1). У «Зенита» и «Сочи» игра в запасе