🔝 «Спартак» возглавил таблицу РПЛ, обыграв «Арсенал» (2:1). У «Зенита» и «Сочи» игра в запасе

«Спартак» обыграл «Арсенал» в матче 6-го тура чемпионата России (2:1).

Sports.ru провел текстовую онлайн-трансляцию этого матча.

Красно-белые одержали третью победу подряд, а беспроигрышная серия составляет семь матчей (с учетом прошлого сезона).

Московская команда вышла на промежуточное первое место в таблице РПЛ, набрав в шести играх 14 очков.

Вторым идет «Зенит» с 12 очками, третьим – «Сочи», набравший 11 очков. Обе команды свои игры в 6-м туре проведут 30 августа.

Таблица РПЛ

Статистика РПЛ