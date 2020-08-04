🔝 «Спартак» возглавил таблицу РПЛ, обыграв «Арсенал» (2:1). У «Зенита» и «Сочи» игра в запасе

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«Спартак» обыграл «Арсенал» в матче 6-го тура чемпионата России (2:1). 

Sports.ru провел текстовую онлайн-трансляцию этого матча.

Красно-белые одержали третью победу подряд, а беспроигрышная серия составляет семь матчей (с учетом прошлого сезона). 

Московская команда вышла на промежуточное первое место в таблице РПЛ, набрав в шести играх 14 очков. 

Вторым идет «Зенит» с 12 очками, третьим – «Сочи», набравший 11 очков. Обе команды свои игры в 6-м туре проведут 30 августа.

Спартак – Арсенал Тула 2:1 (2:1, 0:0)
Дата проведения
29 августа, 18.00, «Открытие Арена»
превью матча текстовый онлайн статистика
Голы:
0:1 – 36 Хлусевич, 1:1 – 41 Соболев, 2:1 – 45 Жиго.
СпартакМаксименко, Маслов, Айртон, Жиго, Джикия, Зобнин, Умяров (Ещенко, 69), Бакаев (Тил, 57; Урунов, 69), Крал, Ларссон (Мирзов, 88), Соболев.
Арсенал ТулаНигматуллин, Бурлак, Сокол, Бауэр, Кангва (Чаушич, 78), Пантелеев (Горбатенко, 68), Костадинов (Ткачев, 78), Громыко, Лесовой, Кангва (Банда, 68), Хлусевич (Довбня, 84).
Предупреждения:
Лесовой (13), Сокол (30), Пантелеев (42), Жиго (71), Чаушич (90).
Удаление:
Лесовой (45).

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