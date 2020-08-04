🔝 «Спартак» возглавил таблицу РПЛ, обыграв «Арсенал» (2:1). У «Зенита» и «Сочи» игра в запасе

«Спартак» обыграл «Арсенал» в матче 6-го тура чемпионата России (2:1).
Sports.ru провел текстовую онлайн-трансляцию этого матча.
Красно-белые одержали третью победу подряд, а беспроигрышная серия составляет семь матчей (с учетом прошлого сезона).
Московская команда вышла на промежуточное первое место в таблице РПЛ, набрав в шести играх 14 очков.
Вторым идет «Зенит» с 12 очками, третьим – «Сочи», набравший 11 очков. Обе команды свои игры в 6-м туре проведут 30 августа.
- Дата проведения
- 29 августа, 18.00, «Открытие Арена»
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Спартак –
Максименко, Маслов, Айртон, Жиго, Джикия, Зобнин, Умяров (Ещенко, 69), Бакаев (Тил, 57; Урунов, 69), Крал, Ларссон (Мирзов, 88), Соболев.
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Арсенал Тула –
Нигматуллин, Бурлак, Сокол, Бауэр, Кангва (Чаушич, 78), Пантелеев (Горбатенко, 68), Костадинов (Ткачев, 78), Громыко, Лесовой, Кангва (Банда, 68), Хлусевич (Довбня, 84).
- Удаление:
- Лесовой (45).