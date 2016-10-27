«Тур де Франс». 1-й этап. Гонщики проедут маршрут в 156 км со стартом и финишем в Ницце

Сегодня стартует шоссейная веломногодневка «Тур де Франс». Гонщики проедут маршрут в 156 км со стартом и финишем в Ницце.
Тур де Франс-2020
1-й этап
Ницца
156 км
Начало – 15.15 по московскому времени. Прямая трансляция на телеканале Eurosport
Фавориты
Иган Анри Берналь (Колумбия, Ineos)
Примож Роглич (Словения, Jumbo-Visma)
Петер Саган (Словакия, BORA-Hansgrohe)
Ромен Барде (Франция, AG2R)
Жюлиан Алафилипп (Франция, Deceuninck – Quick Step)
Тибо Пино (Франция, Groupama – FDJ)
Микель Ланда (Испания, Bahrain – McLaren)
Пейо Бильбао (Испания, Bahrain – McLaren)
Ригоберто Уран (Колумбия, EF Pro Cycling)
Найро Кинтана (Колумбия, Arkéa Samsic)
Алехандро Вальверде (Испания, Movistar)
Ричи Порт (Австралия, Trek – Segafredo)
Тадей Погачар (Словения, UAE-Team Emirates)
Фабио Ару (Италия, UAE-Team Emirates)
Мигель Анхель Лопес (Колумбия, «Астана»)
Адам Йейтс (Великобритания, Mitchelton-Scott)
Российские участники
Павел Сиваков (Россия, Ineos)
Ильнур Закарин (Россия, CCC)