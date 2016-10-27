«Тур де Франс». 1-й этап. Гонщики проедут маршрут в 156 км со стартом и финишем в Ницце

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Сегодня стартует шоссейная веломногодневка «Тур де Франс». Гонщики проедут маршрут в 156 км со стартом и финишем в Ницце.

Тур де Франс-2020

1-й этап

Ницца

156 км

Профиль/карта

Начало – 15.15 по московскому времени. Прямая трансляция на телеканале Eurosport

Фавориты

Иган Анри Берналь (Колумбия, Ineos)

Примож Роглич (Словения, Jumbo-Visma)

Петер Саган (Словакия, BORA-Hansgrohe)

Ромен Барде (Франция, AG2R)

Жюлиан Алафилипп (Франция, Deceuninck – Quick Step)

Тибо Пино (Франция, Groupama – FDJ)

Микель Ланда (Испания, Bahrain – McLaren)

Пейо Бильбао (Испания, Bahrain – McLaren)

Ригоберто Уран (Колумбия, EF Pro Cycling)

Найро Кинтана (Колумбия, Arkéa Samsic)

Алехандро Вальверде (Испания, Movistar)

Ричи Порт (Австралия, Trek – Segafredo)

Тадей Погачар (Словения, UAE-Team Emirates)

Фабио Ару (Италия, UAE-Team Emirates)

Мигель Анхель Лопес (Колумбия, «Астана»)

Адам Йейтс (Великобритания, Mitchelton-Scott)

Российские участники

Павел Сиваков (Россия, Ineos)

Ильнур Закарин (Россия, CCC)

Расписание веломногодневки «Тур де Франс-2020»

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