НБА. Плей-офф. «Милуоки» сыграет с «Орландо», «Хьюстон» против «Оклахомы», «Лейкерс» – «Портленд»

Сегодня тремя матчами возобновится плей-офф НБА, который был прерван на несколько дней в результате бойкота игроков.
В 22:30 по мск на площадку выйдут «Милуоки» и «Орландо».
В паре «Хьюстон» – «Оклахома» состоится ключевой пятый матч, «Лейкерс» попытаются оформить выход в следующий раунд во встрече с «Портлендом».
Сезон-2019/20 НБА возобновлен в Орландо после приостановки из-за пандемии COVID-19 в марте.
Первый раунд
Пятые матчи
- Дата проведения
- 29 августа, 22.30, «AdventHealth Arena »
«Милуоки» ведет в серии – 3-1
- Дата проведения
- 30 августа, 01.30, «HP Field House »
Счет в серии – 2-2
- Дата проведения
- 30 августа, 04.00, «AdventHealth Arena »
«Лейкерс» ведут в серии – 3-1
ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.
Наточим ножи о камни. На Востоке грядет серия года!