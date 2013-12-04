Наверх
Sports.ru NBA

    НБА. Плей-офф. «Милуоки» сыграет с «Орландо», «Хьюстон» против «Оклахомы», «Лейкерс» – «Портленд»

    Теги результаты Хьюстон Лейкерс Милуоки Орландо Портленд НБА Оклахома-Сити НБА плей-офф Баскетбол

    Сегодня тремя матчами возобновится плей-офф НБА, который был прерван на несколько дней в результате бойкота игроков.

    В 22:30 по мск на площадку выйдут «Милуоки» и «Орландо».

    В паре «Хьюстон» – «Оклахома» состоится ключевой пятый матч, «Лейкерс» попытаются оформить выход в следующий раунд во встрече с «Портлендом».

    Сезон-2019/20 НБА возобновлен в Орландо после приостановки из-за пандемии COVID-19 в марте.

    НБА

    Плей-офф

    Первый раунд

    Пятые матчи

    Милуоки – Орландо
    Дата проведения
    29 августа, 22.30, «AdventHealth Arena »
    Онлайн матча

    «Милуоки» ведет в серии – 3-1

    Хьюстон – Оклахома-Сити
    Дата проведения
    30 августа, 01.30, «HP Field House »
    Онлайн матча

    Счет в серии – 2-2

    Лейкерс – Портленд
    Дата проведения
    30 августа, 04.00, «AdventHealth Arena »
    Онлайн матча

    «Лейкерс» ведут в серии – 3-1

    ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.

    Наточим ножи о камни. На Востоке грядет серия года!

    Как я пообщался с Бреттом Брауном

    Материалы по теме

    Комментарии

    Комментарии модерируются. Пишите корректно и дружелюбно.
    • По дате
    • Лучшие
    • Актуальные
    • Друзья