Александр Соболев: «Жиго подумал, что он вне игры, даже сказал нам: «Офсайд»

Нападающий «Спартака» подвел итоги матча 6-го тура с тульским (2:1), а также высказался о голе .

«Если говорить о грустном, снова пропустили со стандарта. Хорошо, что быстро отыгрались и вышли вперед. Второй тайм могли провести лучше. Забить один-два и спокойно заканчивать игру.

Жиго подумал, что он вне игры. Даже сказал нам: «Офсайд». Я ему говорю: «Все было нормально». Но решили не праздновать раньше времени и дождаться решения ВАР.

Никакой неожиданности в первом месте нет. Мы очень неплохо играем. С каждой игрой лучше понимаем друг друга. Будем стараться побеждать в каждом матче.

У нас завтра выходной. Не знаю, буду ли смотреть «Зенит» – «Локомотив». Ни за кого болеть не буду. Поддерживаю только «Спартак», – сказал Соболев.

Напомним, матч «Спартак» – «Арсенал» обслуживала бригада арбитров во главе с Алексеем Матюниным.