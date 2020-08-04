Александр Соболев: «Жиго подумал, что он вне игры, даже сказал нам: «Офсайд»

Нападающий «Спартака» Александр Соболев подвел итоги матча 6-го тура РПЛ с тульским «Арсеналом» (2:1), а также высказался о голе Самюэля Жиго.
«Если говорить о грустном, снова пропустили со стандарта. Хорошо, что быстро отыгрались и вышли вперед. Второй тайм могли провести лучше. Забить один-два и спокойно заканчивать игру.
Жиго подумал, что он вне игры. Даже сказал нам: «Офсайд». Я ему говорю: «Все было нормально». Но решили не праздновать раньше времени и дождаться решения ВАР.
Никакой неожиданности в первом месте «Спартака» нет. Мы очень неплохо играем. С каждой игрой лучше понимаем друг друга. Будем стараться побеждать в каждом матче.
У нас завтра выходной. Не знаю, буду ли смотреть «Зенит» – «Локомотив». Ни за кого болеть не буду. Поддерживаю только «Спартак», – сказал Соболев.
Напомним, матч «Спартак» – «Арсенал» обслуживала бригада арбитров во главе с Алексеем Матюниным.