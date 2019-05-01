7-летняя дочь Романа Ротенберга забила два гола в благотворительном матче СКА «Спасибо врачам»

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В Санкт-Петербурге состоялся благотворительный матч «Спасибо врачам».

Игра была посвящена медицинским работникам, которые работают с больными коронавирусом.

В матче приняли участие игроки и тренеры СКА, а также глава штаба клуба Роман Ротенберг, член совета директоров СКА Александр Медведев, генеральный директор команды Андрей Точицкий, а также народный артист России Игорь Бутман.

Матч закончился со счетом 19:10 в пользу «синих». Две шайбы забросила 7-летняя дочь Романа Ротенберга – Арина. Она занимается фигурным катанием и выступала в рамках шоу на матчах Россия – Финляндия и СКА – ЦСКА на «Газпром Арене» в прошлом году.

На благотворительном матче был собран миллион рублей. Эти средства будут переданы Детской городской больнице №5 им. Н.Ф. Филатова.

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