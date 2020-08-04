Удаление Барриоса признано ошибочным, но он не сыграет с «Локо». По регламенту можно отменять только прямые красные

Полузащитник «Зенита» не сможет сыграть с «Локомотивом» в 6-м туре , сообщает «Спорт-Экспресс».

По данным издания, экспертно-судейская комиссия РФС признала его удаление в матче с «Динамо» (0:1) ошибочным, однако КДК не сможет отменить удаление полузащитника «Зенита», поскольку это идет вразрез с регламентом.

По нему КДК может отменять только прямые красные карточки, а Барриос был удален за два предупреждения.

Отметим, что ошибочными были признаны два решения арбитра Станислава Васильева в этом матче – помимо случая с Барриосом, это и удаление защитника «Динамо» Дмитрия Скопинцева, которое было отменено.

Желтые карточки КДК вправе аннулировать на основании заключений ЭСК, если предупреждение ошибочно вынесено одному игроку вместо другого футболиста той же команды, или если желтая показана ошибочно, что влечет автоматическую дисквалификацию на одну следующую игру – четвертое, восьмое, двенадцатое и так далее.

примет завтра, 30 августа. Начало матча – в 16:00 по московскому времени.