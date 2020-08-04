К Еськову нет вопросов по матчу «Спартак» – «Сочи». Расследование связано с игрой «Ростов» – «Уфа»

Стала известна новая информация по поводу результатов проверки арбитра на полиграфе.

Как пишет «Спорт-Экспресс», к судье нет вопросов по скандальному матчу 1-го тура между и «Сочи» (2:2). Дополнительное расследование в отношении Еськова связано с игрой 27-го тура прошлого розыгрыша чемпионата России между и «Уфой» (1:2).

Тогда на 27-й минуте счет открыли ростовчане, на 66-й минуте Даниил Фомин сравнял счет с пенальти, а на 75-й минуте Вячеслав Кротов забил в ворота «Ростова» победный мяч.

Еськов не прошел тест на полиграфе после «Спартак» – «Сочи» (хотя генсек РФС говорил, что все ок). Возможно, это конец карьеры

Казарцева и Еськова проверили на детекторе лжи. Это любимый инструмент нашего футбола, но его можно обмануть