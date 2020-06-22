Меган Рапино: «Всех белых игроков должен возмущать каждый случай расизма»

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Футболистка сборной США Меган Рапино высказалась на тему расовой дискриминации

«У нас такая огромная платформа. С раннего возраста в этой команде я поняла, что можно оказывать влияние за пределами поля, даже просто сказав что-то.

Что касается расизма, все белые игроки должны возмущаться каждый раз, когда происходит расистский инцидент.

Часто случается так, что возмущены те, кто подвергается дискриминации, а все остальные говорят: «Давайте успокоимся». 

Все должны выражать возмущение», – сказала Рапино в ролике УЕФА, который посвящен теме расизма.

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