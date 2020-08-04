Месси просил о встрече, чтобы согласовать уход из «Барсы». Клуб не ответил за сутки

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Журналист Гильем Балаге поделился информацией о ситуации с вероятным переходом форварда «Барселоны» Лионеля Месси в другую команду.

«За 24 часа с момента запроса Месси о встрече с целью согласовать условия ухода клуб не дал какого-либо ответа. Они собрались бы на встречу только ради продления контракта, не касательно ухода.

Месси не хочет уходить по-плохому из уважения к клубу и болельщикам», – написал Балаге.

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