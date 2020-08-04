«Матюнина – на детектор! Зачем убиваете футбол в России?» Глава «Арсенала» об игре со «Спартаком»

Руководитель «Арсенала» Гурам Аджоев прокомментировал итоги матча 6-го тура РПЛ против «Спартака» (1:2).
Тульская команда осталась в меньшинстве в первом тайме после удаления хавбека Даниила Лесового за споры с судьей. Главным арбитром встречи работал Алексей Матюнин.
«Боковой же все должен видеть. Мяч уходил на угловой. Да, я не оправдываю эмоции Лесового. Но вы разберитесь в эпизоде. От кого мяч-то ушел?
Потом – Костадинову нос чуть не сломали. Он лежит, кровь... Ноль реакции. Что вообще происходит? Понадавал желтых...
Стыдно! Мы в прошлом году ругали судей. А в этом просто катастрофа! Мы не намерены молчать. Так нельзя! Тогда и Матюнина отправьте на детектор! Отправьте, почему нет? Раз других посылают, почему его нельзя?
Обязательно подадим жалобу на судейство. Мы ругали Александра Егорова. А сейчас разве лучше? Зачем вы убиваете футбол в России? Нельзя так.
Мы даже вдесятером смотрелись достойно. Но нам противостояло 15 человек. Мне жаль своих ребят», – сказал Аджоев.
«Надеюсь, «Спартак» не будет сниматься. Матюнина – с победой». Гендиректор «Арсенала» о судействе