Александр Жуков: «Когда Загитова закончит с фигурным катанием, думаю, в гольфе она сможет зарекомендовать себя»

Почетный президент Олимпийского комитета России ( ) Александр Жуков поделился мнением насчет перспектив чемпионки Пхенчхана-2018 Алины Загитовой в гольфе.

В конце июля Загитова сыграла в гольф на фестивале «Сильные фигуры» в Твери.

«Она практически с первого раза попала в лунку. Только опробовала клюшку и метров с пяти попала. Талантливая спортсменка, что тут скажешь. По-моему, гольф ей понравился.

Когда Алина закончит с фигурным катанием, думаю, в гольфе она сможет зарекомендовать себя, но им надо заниматься всерьез, а пока у нее нет такой возможности, и это хорошо. Все же мы еще полюбуемся на нее на льду», – сказал Жуков.

Жаль, но Загитова – уже не фигуристка, а бренд, который ей не принадлежит

Было бы честнее, объяви Загитова о конце карьеры еще зимой. Сейчас она только притворяется действующей спортсменкой