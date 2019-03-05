Александр Жуков: «Когда Загитова закончит с фигурным катанием, думаю, в гольфе она сможет зарекомендовать себя»

Почетный президент Олимпийского комитета России (ОКР) Александр Жуков поделился мнением насчет перспектив чемпионки Пхенчхана-2018 Алины Загитовой в гольфе.
В конце июля Загитова сыграла в гольф на фестивале «Сильные фигуры» в Твери.
«Она практически с первого раза попала в лунку. Только опробовала клюшку и метров с пяти попала. Талантливая спортсменка, что тут скажешь. По-моему, гольф ей понравился.
Когда Алина закончит с фигурным катанием, думаю, в гольфе она сможет зарекомендовать себя, но им надо заниматься всерьез, а пока у нее нет такой возможности, и это хорошо. Все же мы еще полюбуемся на нее на льду», – сказал Жуков.
Жаль, но Загитова – уже не фигуристка, а бренд, который ей не принадлежит
Было бы честнее, объяви Загитова о конце карьеры еще зимой. Сейчас она только притворяется действующей спортсменкой