Руководство «Барселоны» знало, что Месси уйдет, еще полтора месяца назад (Marca)

Нападающий Лионель Месси давно уведомил «Барселону» о своем намерении сменить команду.

По информации Marca, футболист и его агенты в ходе лета уже давали понять руководителям клуба, что игрок собирается уйти по истечении сезона. Боссы «Барселоны» знали о планируемом уходе аргентинца как минимум за полтора месяца до того, как нападающий отправил уведомление по бюрофаксу.

Сторона Месси сообщала, что футболист на намерен продлевать контракт. Эта информация доносилась до клуба неоднократно, но все контакты до вторника, 25 августа, имели неофициальный характер.

В то же время в «Барселоне» настаивают, что у Месси есть действующий контракт, поскольку он не объявил о желании уйти из команды до 10 июня.

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