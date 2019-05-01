Кубок Стэнли. «Бостон» против «Тампы», «Филадельфия» сыграет с «Айлендерс», «Ванкувер» – с «Вегасом»

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Сегодня возобновляются матчи второго раунда розыгрыша Кубка Стэнли.

Серии проходят в формате до четырех побед. Все матчи играются в Торонто и Эдмонтоне при пустых трибунах.

Регулярный чемпионат НХЛ был досрочно завершен из-за коронавируса. Восемь мест в первом раунде были разыграны в квалификации.

Матчи были перенесены из-за стрельбы в афроамериканца Джейкоба Блэйка в Висконсине.

НХЛ

Кубок Стэнли

2-й раунд

Бостон – Тампа-Бэй 0:1 (2 период)
Дата проведения
29 августа, 19.00, «Scotiabank Arena»
Онлайн матча Видео
0:1 – 8 Палат (Пойнт)

Счет в серии: 1-2

Айлендерс – Филадельфия
Дата проведения
30 августа, 02.00, «Scotiabank Arena»
Онлайн матча Видео

Счет в серии: 1-1

Ванкувер – Вегас
Дата проведения
30 августа, 04.45, «Rogers Place»
Онлайн матча Видео

Счет в серии: 1-1

ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.

Календарь Кубка Стэнли

Статистика Кубка Стэнли

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