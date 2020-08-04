Арбитр удалил Лесового в матче со «Спартаком». Хавбек «Арсенала» получил 2-ю желтую за споры с судьей

уступает «Спартаку» (1:2, перерыв) в матче 6-го тура .

На 45-й минуте главный арбитр удалил с поля хавбека тульского клуба Даниила Лесового за две желтые карточки.

Первое предупреждение полузащитник получил на 13-й минуте за фол на хавбеке «Спартака» .

Вторая желтая карточка была показана Лесовому на 45-й минуте после того, как он стал возмущаться из-за неверного, по его мнению, решения не назначать угловой у ворот «Спартака».

Sports.ru ведет текстовую онлайн-трансляцию матча «Спартак» – «Арсенал».