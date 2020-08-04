«Надеюсь, «Спартак» не будет сниматься. Матюнина – с победой». Гендиректор «Арсенала» о судействе

Генеральный директор Дмитрий Балашов подвел итоги матча 6-го тура против «Спартака» (1:2),

Тульская команда осталась в меньшинстве в первом тайме после удаления хавбека Даниила Лесового за споры с судьей.

Главным арбитром игры работал .

«Поздравляю Матюнина с победой. Надеюсь, не будет сниматься с чемпионата.

Есть ли кредит доверия у главного тренера? Все есть», – сказал Балашов.

«Судья неверно оценил ситуацию, игрок поддался эмоциям». Тренер «Арсенала» об удалении Лесового

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