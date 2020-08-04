«Надеюсь, «Спартак» не будет сниматься. Матюнина – с победой». Гендиректор «Арсенала» о судействе

Теги Спартак премьер-лига Россия судьи Арсенал Тула Дмитрий Балашов Алексей Матюнин Даниил Лесовой Спорт-Экспресс Футбол

Генеральный директор «Арсенала» Дмитрий Балашов подвел итоги матча 6-го тура РПЛ против «Спартака» (1:2),

Тульская команда осталась в меньшинстве в первом тайме после удаления хавбека Даниила Лесового за споры с судьей.

Главным арбитром игры работал Алексей Матюнин.

«Поздравляю Матюнина с победой. Надеюсь, «Спартак» не будет сниматься с чемпионата.

Есть ли кредит доверия у главного тренера? Все есть», – сказал Балашов.

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