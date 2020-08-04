«Надеюсь, «Спартак» не будет сниматься. Матюнина – с победой». Гендиректор «Арсенала» о судействе

Генеральный директор «Арсенала» Дмитрий Балашов подвел итоги матча 6-го тура РПЛ против «Спартака» (1:2),
Тульская команда осталась в меньшинстве в первом тайме после удаления хавбека Даниила Лесового за споры с судьей.
Главным арбитром игры работал Алексей Матюнин.
«Поздравляю Матюнина с победой. Надеюсь, «Спартак» не будет сниматься с чемпионата.
Есть ли кредит доверия у главного тренера? Все есть», – сказал Балашов.
«Судья неверно оценил ситуацию, игрок поддался эмоциям». Тренер «Арсенала» об удалении Лесового
«Спартак» – теперь лидер РПЛ. Благодаря волевой над Тулой опередили «Зенит»