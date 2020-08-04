Умер актер Чедвик Боузмэн.

Ему было 43 года, последние несколько лет актер боролся с раком толстой кишки.

Соболезнования в связи со смертью Боузмэна выразили лондонский , , , , , Майкл Эссьен и другие.

«Покойся с миром, Чедвик Боузман. Хоть я и не знал тебя лично, ты вдохновлял меня и миллионы людей по всему миру. Покойся с миром, король 🙏🏾🤴🏿», – написал Лингард в инстаграме.

Боузман известен по роли Черной пантеры в фильмах Marvel. Впервые он сыграл эту роль в фильме «Первый мститель: Противостояние», вышедшем в 2016 году.

В 2018-м появился фильм «Черная пантера» с его участием. Актер появился в этом образе в фильмах «Мстители: Война бесконечности» и «Мстители: Финал».

Стоит отметить, что Обамеянг в марте 2019 года отпраздновал один из голов, надев маску Черной пантеры.

Боузман также исполнил роль бейсболиста Джеки Робинсона в фильме «42» и музыканта Джеймса Брауна в фильме «Джеймс Браун: Путь наверх».

Обамеянг надел маску «Черной пантеры» из Marvel. У него бесконечный маскарад