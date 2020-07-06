Вячеслав Караваев: «Нужно довести свои кроссы до автоматизма – как у Бекхэма»

Защитник «Зенита» высказался об игре в и своих сильных сторонах.

– Сразу после коронавирусного перерыва играл выездной матч с ЦСКА. После тех 4:0 показалось, что вы вынесете всех соперников на финише.



– Мы о таком не думали. Просто хорошо подготовились и выбрали правильную тактику. Все ребята были настроены на возобновление сезона, потому что стремились к чемпионству.

– Первый гол в том матче пришел со стандарта: вы достаточно неожиданно разыграли угловой и потом ассистировали Браниславу Ивановичу. В следующем сезоне можно будет чаще видеть Вячеслава Караваева, исполняющего штрафные и угловые?

– В «Спарте» уже был такой опыт, в «Зените» тоже над этим работаю. А дальше — как главный тренер посчитает нужным. Кроссы считаю одним из своих сильнейших качеств, сейчас нужно довести их до автоматизма — как у , допустим. Что касается того углового с ЦСКА, то мы на тренировках отрабатывали немного другой розыгрыш, так что тут я действовал по ситуации.

– В ЦСКА играет ваш конкурент за место в сборной . Неужели нет заочного соперничества?



– Даже не думал об этом. Я стараюсь играть как можно лучше, вне зависимости от соперника. Конечно, мне хочется больше играть за сборную – это нормально. Но никакого личного противостояния у нас нет.

Для меня лучшая конкуренция – это конкуренция с самим собой. Только так ты повышаешь свой уровень, – рассказал Караваев.