«Фенербахче» сделал предложение о трансфере Смолова (TRT Spor)

Нападающий может продолжить карьеру в Турции.

сделал официальное предложение о трансфере 30-летнего россиянина, сообщает TRT Spor.

Вторую часть сезона-2019/20 Смолов провел в «Сельте» на правах аренды, где забил 2 мяча за 14 матчей Ла Лиги. Испанский клуб не стал выкупать его у «Локомотива».

Сообщалось, что «Фенербахче» видит в Смолове возможную замену 26-летнему форварду Ведату Мурики, который в сезоне-2019/20 забил 15 мячей в чемпионате Турции и является лучшим бомбардиром «Фенербахче».

С полной статистикой Смолова можно ознакомиться здесь.