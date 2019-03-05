Василий Уткин: «В подведомственных Киселеву структурах запрещено говорить о Тутберидзе что-либо более критическое, чем то, что ее пот благоухает жимолостью»

Комментатор Василий Уткин отреагировал на заявление телеведущего Дмитрия Киселева о многочисленных переходах из группы тренера по фигурному катанию .

«Сегодня ситуацию с уходом от Тутберидзе учениц прокомментировал Дмитрий Киселев, телеведущий, зампред и глава «России Сегодня». Прочтите, там все в лучших традициях.

Он защищает Тутберидзе не первый раз и не первый день на самом деле. В подведомственных ему организациях инструкционно запрещено писать и говорить об Этери Георгиевне что-либо более критическое, чем гипотетическое утверждение, что ее пот благоухает жимолостью. Случались репрессии. Не стану называть имена, это касается других людей – вплоть до увольнения в три дня.

Жена Киселева с Этери Георгиевной очень, очень дружит.

Не потому ли мы сейчас смотрим на историю ухода Косторной, и на ее примере убеждаемся: ну, не бьется одно с другим, куча умолчаний, опять Тутберидзе вся в белом кружеве, ну, не может так быть всегда?..

А может», – написал Уткин.

Телеведущий Дмитрий Киселев: «Школу Тутберидзе ограбили. Мы просто выпихиваем ее из России в США. Стыдно»

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