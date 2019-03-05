Василий Уткин: «В подведомственных Киселеву структурах запрещено говорить о Тутберидзе что-либо более критическое, чем то, что ее пот благоухает жимолостью»

Теги Василий Уткин сборная России женское катание Этери Тутберидзе ВГТРК переходы Алена Косторная Дмитрий Киселев Фигурное катание

Комментатор Василий Уткин отреагировал на заявление телеведущего Дмитрия Киселева о многочисленных переходах из группы тренера по фигурному катанию Этери Тутберидзе.

«Сегодня ситуацию с уходом от Тутберидзе учениц прокомментировал Дмитрий Киселев, телеведущий, зампред ВГТРК и глава «России Сегодня». Прочтите, там все в лучших традициях.

Он защищает Тутберидзе не первый раз и не первый день на самом деле. В подведомственных ему организациях инструкционно запрещено писать и говорить об Этери Георгиевне что-либо более критическое, чем гипотетическое утверждение, что ее пот благоухает жимолостью. Случались репрессии. Не стану называть имена, это касается других людей – вплоть до увольнения в три дня.

Жена Киселева с Этери Георгиевной очень, очень дружит.

Не потому ли мы сейчас смотрим на историю ухода Косторной, и на ее примере убеждаемся: ну, не бьется одно с другим, куча умолчаний, опять Тутберидзе вся в белом кружеве, ну, не может так быть всегда?..

А может», – написал Уткин.

Телеведущий Дмитрий Киселев: «Школу Тутберидзе ограбили. Мы просто выпихиваем ее из России в США. Стыдно»

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