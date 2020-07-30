«Зенит» опроверг информацию Sport24 о сомнительных тестах Жиркова и Терентьева

«Зенит» опроверг информацию о сомнительных тестах на коронавирус, якобы сданных защитниками Юрием Жирковым и Денисом Терентьевым.
Изначально Sport24 сообщил о сомнительных результатах теста обоих игроков (по ссылке можно увидеть, как выглядела публикация). Позже Sport24 разместил вместо этой информации опровержение со стороны «Зенита». Клуб отрицает, что в команде возникли серьезные сложности с коронавирусом.
«Распространенная информация не соответствует действительности. «Зенит» полностью соблюдает санитарный регламент и обо всем информирует Роспотребнадзор и РПЛ.
На прошлой неделе был выявлен один сомнительный тест. После теста данный человек сдал еще три повторных теста, которые были отрицательными, но он все равно помещен на карантин», – сообщили в пресс-службе «Зенита».
При этом в URL-адресе страницы сайта Sport24 сохранилось упоминание сомнительных тестов Терентьева и Жиркова (убедиться в этом можно по ссылке).
Завтра должен состояться матч между «Зенитом» и «Локомотивом» за Олимп Суперкубок России. Начало – в 19:00 по московскому времени.
Ранее в ходе четверга журналист Сергей Егоров сообщил, что 7 человек в «Зените» сдали сомнительные тесты на коронавирус.